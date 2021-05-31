В Україні запустять новий етап підготовки студентів-медиків у межах реагування на нові загрози, йдеться про розвиток сфери біотехнологій.

Про це під час форуму Україна 30. Освіта і наука повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Окремий кластер буде присвячено біотехнологіям. Біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, нові збудники захворювань – до них можна готуватися, коли поєднати біотехнології та предмети науки про здоров’я, – зазначив Віктор Ляшко.

Цілі планують реалізувати у межах запуску нового президентського університету.

Крім того, Ляшко анонсував створення університетської клініки та сучасної лабораторії.

Форуми Україна 30

В Україні тривають всеукраїнські форуми Україна 30, під час яких представники органів влади та експерти обговорюють важливі сфери розвитку країни.

Під час минулих заходів уже обговорили питання інфраструктури, захисту від кіберзлочинців, розвиток аграрної сфери.

Детальніше про форуми Україна 30 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всеукраїнський Форум Україна 30