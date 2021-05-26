Лещенко объяснил, как будет работать портал геопространственных данных

Портал геопространственных данных будет обеспечивать открытость информации. Также он даст пользователям возможность простого поиска и доступа к любым данным национального, регионального и местного уровней на единой картографической основе — о земле, воде, лесе, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникации.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время всеукраинского форума Украины 30. Земля.

— Мы предоставим доступ всем гражданам для того, чтобы общество начало интегрироваться, видеть и воспринимать всю информацию, которая накапливается в геопортале в режиме реального времени, — объяснил министр.

По его словам, к этому порталу пилотного проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных уже подключены различные данные центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общин.

Также Лещенко добавил, что такой проект будет давать экономический рост Украине и стимулировать инвестиции в страну.