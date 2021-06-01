Українським водіям можуть дозволити фіксувати порушення один одного за винагороду

Водіям в Україні планують надати можливість самостійно фіксувати порушення один одного за допомогою додатку Дія.

Відповідний законопроект вже готує Міністерство внутрішніх справ, тривають перемовини з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко.

За його словами, ідея полягає у тому, щоб водії за допомогою своїх смартфонів та відеореєстраторів могли фіксувати порушення, вчинені іншими учасниками дорожнього руху, та надсилати їх до патрульної поліції для складання протоколів.

Відправлені фіксації порушень хочуть використовувати в судах як доказ правопорушення. Також ініціатори законопроекту пропонують встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували порушення іншого водія на дорозі.

“Листи щастя” для водіїв

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що так звані листи щастя отримуватимуть не всі.

Зокрема, водіям, які порушили правила дорожнього руху, не надсилатимуть на пошту постанову про адмінвідповідальність, якщо вони вже сплатили штраф.