Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Ассоциация налогоплательщиков Украины поддержала введение Дія City

Ассоциация налогоплательщиков Украины поддержала введение Дія City

Ассоциация налогоплательщиков Украины поддержала введение специального правового режима Дія City. Об этом президент организации Григол Катамадзе написал представителям правительства в открытом письме, текст которого есть в распоряжении нашей редакции.

Главными причинами позиции Правления АНУ президент назвал создание конкурентных условий для Украины для привлечения иностранных инвесторов и создание дополнительных стимулов для структурирования компаний в Украине.

— Все это будет возможным, когда Украина позаботится о комфортных налоговых условиях, прозрачной структуре занятости в IT, защите прав инвесторов и защите прав интеллектуальной собственности, предусмотрит механизмы стимулирования развития IT-образования в Украине.

Сейчас лучшие налоговые и правовые условия для IT-отрасли предложены в рамках концепции Дія City, — говорится в письме.

Читайте
Максим Слободянюк: Дія City ускорит развитие экосистемы украинского IT-рынка

Представители ассоциации также отметили, что принимали непосредственное участие в разработке законопроектов №4303 О стимулировании развития цифровой экономики в Украине и №5376 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине, и призвали депутатов Верховной Рады поддержать эти инициативы.

— Инициированные изменения в рамках положений законопроекта №5376 также позволят осуществить детенизацию отношений найма в IT-секторе. По состоянию на сегодня реальный фонд оплаты труда в три раза превышает номинальный, — уверены в АНУ.

Напоследок в письме как положительные сдвиги отметили имплементирование в украинское законодательство концепции гиг-работника, снижение уровня налоговой нагрузки на фонд оплаты труда с 18% до 5% налога на доходы физических лиц.

Также попросили главу Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации, главу Комитета ВРУ по вопросам финансов и министра цифровой трансформации обратиться к народным депутатам Украины с просьбой поддержать указанные законопроекты.

Представители IT-компаний рассказали о преимуществах Дія City

Введение специального правового режима Дія City является дополнительной инновационной возможностью мощного развития в стране IT-индустрии. Украина имеет все шансы стать в регионе драйвером в сфере высоких технологий, в частности продуктовых решений.

Представители IT-компаний отметили, что сегодня индустрия нуждается в новом прогрессивном инструменте для дальнейшего активного развития и Дія City является именно таким инструментом. По их мнению, важно, что вступление в Дія City добровольно.

Кроме этого, участники мероприятия одобрили предложенную Дія City новую форму взаимодействия компаний и специалистов — гиг-контракты, которые наряду с гибкостью фриланса предоставят гиг-работникам социальные гарантии.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка