Ассоциация налогоплательщиков Украины поддержала введение специального правового режима Дія City. Об этом президент организации Григол Катамадзе написал представителям правительства в открытом письме, текст которого есть в распоряжении нашей редакции.

Главными причинами позиции Правления АНУ президент назвал создание конкурентных условий для Украины для привлечения иностранных инвесторов и создание дополнительных стимулов для структурирования компаний в Украине.

— Все это будет возможным, когда Украина позаботится о комфортных налоговых условиях, прозрачной структуре занятости в IT, защите прав инвесторов и защите прав интеллектуальной собственности, предусмотрит механизмы стимулирования развития IT-образования в Украине. Сейчас лучшие налоговые и правовые условия для IT-отрасли предложены в рамках концепции Дія City, — говорится в письме.

Представители ассоциации также отметили, что принимали непосредственное участие в разработке законопроектов №4303 О стимулировании развития цифровой экономики в Украине и №5376 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине, и призвали депутатов Верховной Рады поддержать эти инициативы.

— Инициированные изменения в рамках положений законопроекта №5376 также позволят осуществить детенизацию отношений найма в IT-секторе. По состоянию на сегодня реальный фонд оплаты труда в три раза превышает номинальный, — уверены в АНУ.

Напоследок в письме как положительные сдвиги отметили имплементирование в украинское законодательство концепции гиг-работника, снижение уровня налоговой нагрузки на фонд оплаты труда с 18% до 5% налога на доходы физических лиц.

Также попросили главу Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации, главу Комитета ВРУ по вопросам финансов и министра цифровой трансформации обратиться к народным депутатам Украины с просьбой поддержать указанные законопроекты.

Представители IT-компаний рассказали о преимуществах Дія City

Введение специального правового режима Дія City является дополнительной инновационной возможностью мощного развития в стране IT-индустрии. Украина имеет все шансы стать в регионе драйвером в сфере высоких технологий, в частности продуктовых решений.

Представители IT-компаний отметили, что сегодня индустрия нуждается в новом прогрессивном инструменте для дальнейшего активного развития и Дія City является именно таким инструментом. По их мнению, важно, что вступление в Дія City добровольно.

Кроме этого, участники мероприятия одобрили предложенную Дія City новую форму взаимодействия компаний и специалистов — гиг-контракты, которые наряду с гибкостью фриланса предоставят гиг-работникам социальные гарантии.