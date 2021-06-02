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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Асоціація платників податків України підтримала запровадження Дія City

Асоціація платників податків України підтримала запровадження Дія City

Асоціація платників податків України підтримала запровадження спеціального правового режиму Дія City. Про це президент організації Грігол Катамадзе написав представникам уряду у відкритому листі, текст якого є у розпорядженні нашої редакції.

Головними причинами позиції Правління АППУ президент назвав створення конкурентних умов для України для залучення закордонних інвесторів та створення додаткових стимулів для структурування компаній в Україні.

— Усе це буде можливим, коли Україна подбає про комфортні податкові умови, прозору структуру зайнятості в ІТ, захист прав інвесторів та захист прав інтелектуальної власності, передбачить механізми стимулювання розвитку ІТ-освіти в Україні.

Наразі найкращі податкові та правові умови для ІТ-галузі запропоновані в рамках концепції Дія City, – зазначено у листі.

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Представники асоціації також зазначили, що брали безпосередню участь в опрацюванні законопроектів №4303 Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні та №5376 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, та закликали депутатів Верховної Ради підтримати ці ініціативи.

— Ініційовані зміни в рамках положень законопроекту №5376 також дозволять здійснити детінізацію відносин найму в ІТ-секторі. Станом на сьогодні реальний фонд оплати праці у три рази перевищує номінальний, – впевнені в АППУ.

Наостанок у листі зазначили позитивні зрушення в імплементуванні в українське законодавство концепції гіг-працівника, зменшенні рівня податкового навантаження на фонд оплати праці з 18% до 5% податку на доходи фізичних осіб.

Також попросили голову Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації, голову Комітету ВРУ з питань фінансів та міністра цифрової трансформації звернутися до народних депутатів України з проханням підтримати зазначені законопроекти.

Представники IT-компаній розповіли про переваги Дія City

Запровадження спеціального правового режиму Дія City є додатковою інноваційною можливістю потужного розвитку в країні ІТ-індустрії. Україна має усі шанси стати в регіоні драйвером у сфері високих технологій.

Представники ІТ-компаній зазначили, що сьогодні індустрія потребує нового прогресивного інструменту для подальшого активного розвитку і Дія City є саме таким інструментом. На їхню думку, важливо, що вступ до Дія City добровільний.

Окрім цього, учасники заходу схвально оцінили запропоновану Дія City нову форму взаємодії компаній та спеціалістів – гіг-контракти, які поряд з гнучкістю фрилансу нададуть гіг-працівникам соціальні гарантії.

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