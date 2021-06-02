Асоціація платників податків України підтримала запровадження Дія City

Асоціація платників податків України підтримала запровадження спеціального правового режиму Дія City. Про це президент організації Грігол Катамадзе написав представникам уряду у відкритому листі, текст якого є у розпорядженні нашої редакції.

Головними причинами позиції Правління АППУ президент назвав створення конкурентних умов для України для залучення закордонних інвесторів та створення додаткових стимулів для структурування компаній в Україні.

— Усе це буде можливим, коли Україна подбає про комфортні податкові умови, прозору структуру зайнятості в ІТ, захист прав інвесторів та захист прав інтелектуальної власності, передбачить механізми стимулювання розвитку ІТ-освіти в Україні. Наразі найкращі податкові та правові умови для ІТ-галузі запропоновані в рамках концепції Дія City, – зазначено у листі.

Представники асоціації також зазначили, що брали безпосередню участь в опрацюванні законопроектів №4303 Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні та №5376 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, та закликали депутатів Верховної Ради підтримати ці ініціативи.

— Ініційовані зміни в рамках положень законопроекту №5376 також дозволять здійснити детінізацію відносин найму в ІТ-секторі. Станом на сьогодні реальний фонд оплати праці у три рази перевищує номінальний, – впевнені в АППУ.

Наостанок у листі зазначили позитивні зрушення в імплементуванні в українське законодавство концепції гіг-працівника, зменшенні рівня податкового навантаження на фонд оплати праці з 18% до 5% податку на доходи фізичних осіб.

Також попросили голову Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації, голову Комітету ВРУ з питань фінансів та міністра цифрової трансформації звернутися до народних депутатів України з проханням підтримати зазначені законопроекти.

Представники IT-компаній розповіли про переваги Дія City

Запровадження спеціального правового режиму Дія City є додатковою інноваційною можливістю потужного розвитку в країні ІТ-індустрії. Україна має усі шанси стати в регіоні драйвером у сфері високих технологій.

Представники ІТ-компаній зазначили, що сьогодні індустрія потребує нового прогресивного інструменту для подальшого активного розвитку і Дія City є саме таким інструментом. На їхню думку, важливо, що вступ до Дія City добровільний.

Окрім цього, учасники заходу схвально оцінили запропоновану Дія City нову форму взаємодії компаній та спеціалістів – гіг-контракти, які поряд з гнучкістю фрилансу нададуть гіг-працівникам соціальні гарантії.