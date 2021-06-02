Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплат пенсий и социальной помощи на банковские карты. Пенсионеры должны были начать получать пенсии на банковские карты с сентября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Укрпочты, действующий порядок сохранят до 2023 года. То есть пенсии можно будет получать с помощью почтальонов или в отделениях еще два года.

— Кабинет министров отменил обязательный перевод выплаты пенсий и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении №277 от 29 марта 2021 года. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года, — отметили в компании.

В Укрпочте заявили, что инициативу отложили из-за неготовности банковской инфраструктуры и систематических закрытий банковских отделений.

В компании заверили, что до 2023 года доставку пенсий наличными домой продолжат осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты.

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины по изменению способа получения пенсии можно лично или отправив пакет документов по почте.

Тарифы на доставку пенсий

С 1 апреля тарифы на доставку пенсий Укрпочтой выросли в городах и селах.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что в городах этот тариф вырастет с 1,15% до 1,3%, а в поселках городского типа и селах — с 2,3% до 2,65%.