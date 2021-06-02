Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплат пенсій і соціальної допомоги на банківські карти. Пенсіонери повинні були почати отримувати пенсії на банківські карти з вересня 2021 року.

Як повідомили в прес-службі Укрпошти, чинний порядок збережуть до 2023 року. Тобто пенсії можна буде отримувати за допомогою листонош або у відділеннях ще два роки.

– Кабінет міністрів скасував обов’язкове переведення виплат пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові №277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через Укрпошту буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року, – зазначили в компанії.

В Укрпошті заявили, що ініціативу відклали через неготовність банківської інфраструктури та систематичні закриття банківських відділень.

У компанії запевнили, що до 2023 року доставлення пенсій готівкою додому продовжать здійснювати листоноші та відділення Укрпошти.

Подати заяву до Пенсійного фонду України зі зміни способу отримання пенсії можна особисто або відправивши пакет документів поштою.

Тарифи на доставлення пенсій

З 1 квітня тарифи на доставлення пенсій Укрпоштою виросли в містах та селах.

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що в містах цей тариф зросте з 1,15% до 1,3%, а в селищах міського типу і селах – з 2,3% до 2,65%.