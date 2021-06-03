Сейчас выздоровевших от коронавируса вчетверо больше, чем заболевших – и это серьезное основание для ослабления карантина в Украине.
Такое мнение высказал в эфире одного из телеканалов председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.
По его словам, на сегодняшний день загруженность больниц составляет 18%, коек в реанимациях – 32%, аппаратов ИВЛ – 9%.
– Это говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса. У правительства есть основания ослабить карантин, – считает нардеп.
Радуцкий отметил, что следующая волна, по всем прогнозам, ожидается не раньше осени, поскольку коронавирус – это сезонное заболевание.
Коронавирус в Украине 3 июня
За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2 581 человека, а от последствий болезни за день умерло 102 пациента, за все время эпидемии – 50 959.
В то же время побороть болезнь удалось 2 072 091 человеку, за сутки – 9 405.
Больше всего новых подтвержденных случаев — в Запорожской (182), Днепропетровской (177) и Львовской (154) областях. Все регионы сейчас находятся в желтой зоне.