Московский нефтеперерабатывающий завод вряд ли возобновит работу в течение этого года после значительных повреждений в результате атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Когда возобновит работу Московский НПЗ

Как сообщают источники, Московский нефтеперерабатывающий завод на территории Российской Федерации, пострадавший от атак украинских дронов, вряд ли возобновит производство в течение шести месяцев.

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В издании отмечают, что это усложняет усилия России по решению проблемы, касающейся дефицита топлива.

Этот нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим поставщиком топлива в Московскую область России. В этом месяце НПЗ дважды подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего ему пришлось остановить работу.

– На ремонт понадобится минимум полгода, – сказал один из источников о повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщается в сообщении, Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с помощью ударов беспилотников большой дальности.

В издании отмечают, что Российская Федерация продолжает обстреливать ракетами энергетические и оборонные цели в городах и вокруг них.

По информации источников, удары Сил обороны вывели из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей, что повлекло за собой дефицит нефтепродуктов, рост цен на топливо и длинные очереди на заправках во многих регионах РФ.

Столкнувшись с топливным кризисом, Россия рассматривает возможность запрещения экспорта дизельного топлива.

Как отмечают в издании, РФ хочет решить вопрос импорта топлива для решения проблемы дефицита, особенно во временно оккупированном Крыму, где прекращена продажа бензина населению.

В ночь на 18 июня ударные дроны атаковали Москву и область. Тогда под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод, после чего над НПЗ заметили густой и черный дым.

Ранее Факты ICTV проанализировали вместе с авиаэкспертом Валерием Романенко, о чем свидетельствуют атаки на Московский НПЗ и склонит ли это российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

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