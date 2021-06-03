Нині тих, хто одужав від коронавірусу, вчетверо більше, ніж захворілих – і це серйозна підстава для ослаблення карантину в Україні.

Таку думку висловив в ефірі одного з телеканалів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

За його словами, на сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, ліжок у реанімаціях – 32%, апаратів ШВЛ – 9%.

– Це говорить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. Уряд має підстави послабити карантин, – вважає нардеп.

Радуцький зазначив, що наступна хвиля, за всіма прогнозами, очікується не раніше осені, оскільки коронавірус – це сезонне захворювання.

Коронавірус в Україні 3 червня

За останню добу коронавірус в Україні підтвердили у 2 581 людини, а від наслідків хвороби за день померло 102 пацієнти, за весь час епідемії – 50 959.

Водночас подолати хворобу вдалося 2 072 091 особі, за добу – 9 405.

Найбільше нових підтверджених випадків – у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177) та Львівській (154) областях. Всі регіони нині перебувають у жовтій зоні.