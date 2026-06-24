После украинских дальнобойных санкций Россия начала перемещать системы ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту.

РФ начала меры по реагированию на дальнобойные санкции Украины

Как сообщил президент Владимир Зеленский, украинская разведка получила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций.

— Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту, — отметил глава государства.

По его словам, именно по этим двум периметрам россияне и получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на ВОТ Украины.

Сейчас смотрят

В то же время Владимир Зеленский отметил, что во время доклада руководителя ГУР Олега Иващенко отдельно коснулись и состояния российского ракетного производства и стратегической военной авиации.

– Готовим новые наши вполне справедливые шаги в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы до большего числа россиян дошло понимание, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина предоставила содержательные дипломатические предложения, — заметил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство и людей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.