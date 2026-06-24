Киевская кольцевая электричка возобновляет полный маршрут с 28 июня
- С 28 июня Kyiv City Express возобновляет движение по полному железнодорожному кольцу вокруг столицы благодаря завершению двухмесячного ремонта моста между станциями Почайна и Радужный.
- На обновленном участке железнодорожники укрепили несущие конструкции и заменили элементы путей, а актуальное расписание и билеты уже доступны в официальном мобильном приложении.
Киевская кольцевая электричка возобновит движение по полному железнодорожному кольцу вокруг столицы. Мост между станциями Почайна и Радужный откроют для движения по своему графику.
Об этом сообщает Kyiv City Express.
Когда возобновится движение по кольцевой электричке в Киеве
– Kyiv City Express возвращает полное кольцо. Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен, – говорится в сообщении.
Как отмечается, возобновится движение по полному железнодорожному кольцу вокруг Киева с 28 июня.
В то же время там добавили, что мост между станциями Почайна и Радужный открыт для движения по своему графику.
В Kyiv City Express уточнили, что на мосту обновили несущие конструкции, добавили новые элементы путей и антикоррозионную защиту, что продлит срок службы и повысит безопасность движения поездов.
В то же время расписание движения можно узнать на официальном сайте Kyiv City Express.
Кроме того, билеты на поезд можно приобрести в мобильном приложении Kyiv City Express.