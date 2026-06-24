Киевская кольцевая электричка возобновит движение по полному железнодорожному кольцу вокруг столицы. Мост между станциями Почайна и Радужный откроют для движения по своему графику.

Об этом сообщает Kyiv City Express.

Когда возобновится движение по кольцевой электричке в Киеве

– Kyiv City Express возвращает полное кольцо. Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен, – говорится в сообщении.

Как отмечается, возобновится движение по полному железнодорожному кольцу вокруг Киева с 28 июня.

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В то же время там добавили, что мост между станциями Почайна и Радужный открыт для движения по своему графику.

В Kyiv City Express уточнили, что на мосту обновили несущие конструкции, добавили новые элементы путей и антикоррозионную защиту, что продлит срок службы и повысит безопасность движения поездов.

В то же время расписание движения можно узнать на официальном сайте Kyiv City Express.

Кроме того, билеты на поезд можно приобрести в мобильном приложении Kyiv City Express.

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