За период пандемии украинцы стали хуже оценивать собственное состояние здоровья.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что здоровыми себя считают лишь 40% украинцев, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

Последний раз такой показатель был зафиксирован в 2015 году, с тех пор доля людей, считающих себя здоровыми постоянно росла.

По состоянию на апрель 2021 года, 46% опрошенных оценили состояние своего здоровья как посредственное, а 14% считают совершенно плохим.

В результатах опроса отмечают, что мужчины чаще определяют себя как здоровые, чем женщины, а процент тех, кто чувствует здоровыми выше в городской, а не сельской местности.

Удаленная работа

Центр Разумкова провел опрос среди украинцев по поводу того, как пандемия повлияла на их работу.

Так, на 53% экономически активных украинцев пандемия не повлияла никак.

Чтобы узнать, сколько процентов людей готовы и дальше работать дистанционно, смотрите материал Фактов ICTV.