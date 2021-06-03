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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Как в 2015 году: за год пандемии на 9% меньше украинцев считают себя здоровыми

Как в 2015 году: за год пандемии на 9% меньше украинцев считают себя здоровыми

За период пандемии украинцы стали хуже оценивать собственное состояние здоровья.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что здоровыми себя считают лишь 40% украинцев, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

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Последний раз такой показатель был зафиксирован в 2015 году, с тех пор доля людей, считающих себя здоровыми постоянно росла.

По состоянию на апрель 2021 года, 46% опрошенных оценили состояние своего здоровья как посредственное, а 14% считают совершенно плохим.

В результатах опроса отмечают, что мужчины чаще определяют себя как здоровые, чем женщины, а процент тех, кто чувствует здоровыми выше в городской, а не сельской местности.

Украинцы стали хуже оценивать собственное состояние здоровья — ОПРОС

Удаленная работа

Центр Разумкова провел опрос среди украинцев по поводу того, как пандемия повлияла на их работу.

Так, на 53% экономически активных украинцев пандемия не повлияла никак.

Чтобы узнать, сколько процентов людей готовы и дальше работать дистанционно, смотрите материал Фактов ICTV.

Источник: КМИС

Фото: Depositphotos

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