За період пандемії українці почали гірше оцінювати власний стан здоров’я.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що здоровими себе вважають лише 40% українців, що на 9% менше ніж торік.

Востаннє такий показник було зафіксовано у 2015 році, з тих пір частка людей, які вважають себе здоровими постійно зростала.

Станом на квітень 2021 року, 46% опитаних оцінили стан свого здоров’я як посередній, а 14% вважають його геть поганим.

У результатах опитування зазначають, що чоловіки частіше визначають себе як здорових, ніж жінки, а відсоток тих, хто почувається здоровими вище у міській, а не сільській місцевості.

Дистанційна робота

Центр Разумкова провів опитування серед українців з приводу того, як пандемія вплинула на їх роботу.

Так, на 53% економічно активних українців пандемія не вплинула жодним чином.

Щоб дізнатись, скільки відсотків людей готові і надалі працювати дистанційно, дивіться матеріал Фактів ICTV.