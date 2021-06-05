Переходить к обсуждению суммы компенсаций жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране можно будет только после установления всех обстоятельств сбивания Boeing и привлечения виновных к ответственности.

Так пресс-секретарь МИД Олег Николенко прокомментировал заявление Ирана о готовности выплатить родственникам погибших украинцев по $150 тыс.

По его словам, о размере компенсаций должны договариваться правительства всех пострадавших государств, поскольку речь идет прежде всего об установлении справедливости в отношении жертв трагедии рейса PS752 и их родственников.

— Безусловно, вопрос выплаты компенсаций — важный элемент этого процесса. В то же время ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности, — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Николенко отметил, что Украина ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.

4 июня посольство Исламской Республики Иран в Украине распространило заявление, в котором выразило готовность властей страны выплатить семьям украинцам, погибших 8 января 2020 года в результате сбивания самолета МАУ в небе над Тегераном, по $150 тыс. компенсации.

Иранская делегация также обратилась в МИД Украины с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших.