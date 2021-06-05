Переходити до обговорення суми компенсацій жертвам катастрофи літака МАУ в Ірані можна буде лише після встановлення всіх обставин збиття Boeing та притягнення винних до відповідальності.

Так речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував заяву Ірану про готовність виплатити родичам загиблих українців по $150 тис.

За його словами, про розмір компенсацій мають домовлятися уряди усіх постраждалих держав, оскільки йдеться передусім про встановлення справедливості щодо жертв трагедії рейсу PS752 та їхніх родичів.

– Безумовно, питання виплати компенсацій – важливий елемент цього процесу. Водночас йому мають передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності, – наголосив дипломат.

Окрім того, Ніколенко зазначив, що Україна очікує від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів.

4 червня посольство Ісламської Республіки Іран в Україні поширило заяву, в якій висловило готовність влади країни виплатити родинам укранців, загиблих 8 січня 2020 року внаслідок збиття літака МАУ в небі над Тегераном, по $150 тис. компенсації.

Іранська делегація також звернулася до МЗС України з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих.