Комитет Гетманцева обязал ГФС и ГНС до конца июня покончить с торговлей контрафактными сигаретами

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в ходе заседания 9 июня 2021 года обязал Государственные фискальную, таможенную и налоговую службы покончить с теневыми сетями по продаже контрафактных сигарет, пресечь деятельность нелегальных производителей табака, провести комплексные проверки 52 магазинов беспошлинной торговли в зонах пограничного контроля.

Цель — ликвидация теневых схем реализации внутри Украины и контрабанды табачных изделий за рубеж. Финансовый комитет ВРУ признал неудовлетворительной работу по противодействию нелегальной торговле и контрабанде табачных изделий в Украине. Отчеты представителей ГФС и ГНС о борьбе с теневым рынком глава Комитета Даниил Гетманцев назвал фикцией.

— В работе ГНС и ГФС Украины есть только отчеты, однако результаты отсутствуют. До заседания Комитета мы осуществили закупки табачных изделий в розничных точках продажи Киева. Ситуация крайне тревожная, поскольку в центре Киева продаются сигареты, маркированные для продажи в магазинах беспошлинной торговли дьюти фри либо с поддельными марками акцизного налога, — констатировал Гетманцев.

Народные депутаты выразили крайнее возмущение не только бездействием правоохранительных органов, но и откровенным игнорированием руководителем ГФС Вадимом Мельником приглашений на заседания Комитета для отчета о выполнении поставленных парламентом задач по противодействию теневому рынку табака.

В связи с этим Комитет обратился к премьер-министру Украины с требованием привлечь Мельника к административной ответственности и провести соответствующее служебное расследование.

Народные депутаты обязали Государственную налоговую службу до 30 июня текущего года провести комплексные проверки производителей табачных изделий, продукция которых реализовывается с нарушением законодательства.

Кроме того – проверить объекты розничной торговли на предмет реализации сигарет с поддельными акцизными марками и маркировкой дьюти фри, ведения торговцами рассчетно-кассовых операций.

Перед Государственной фискальной службой поставлена задача выявить и пресечь реализацию нелегальной табачной продукции производителями и субъектами розничной торговли, в том числе через Интернет, мобильные приложения Viber, WhatsApp, Telegram и другие с доставкой контрафакта почтовыми операторами. Также ГФС должна зачистить рынок стихийной торговли нелегальной подакцизной продукцией.

Вместе с тем финансовый Комитет обязал Государственную таможенную службу провести комплексный аудит деятельности всех 52 магазинов беспошлинной торговли, которые действуют в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

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Даниил Гетманцев заявил, что результаты проверок должны повлечь реальные меры по ликвидации теневой схемы масштабной контрабанды сигарет, алкоголя и жидкостей для электронных сигарет за рубеж, нелегальных поставок подакцизных товаров в украинскую розницу, закрытие теневых производств, привлечение нарушителей и вовлеченных в преступные схемы чиновников-коррупционеров к административной и уголовной ответственности.

Комитет рекомендовал также Офису генерального прокурора Украины взять на контроль ход досудебного расследования уголовного производства в отношении ООО Дьюти фри Пи Джей Юкрейн. Компания уличена Киевской таможней в масштабной схеме контрабанды табачной продукции через принадлежащий ей магазин дьюти фри в зоне таможенного поста Аэропорт Киев.

— Общий объем реализованных сигарет только в зоне деятельности аэропорта Киев составляет не менее 600 млн грн. Однако, несмотря на результаты проверки, незаконная деятельность этого предприятия не была прекращена, разрешение на открытие и эксплуатацию магазина беспошлинной торговли не аннулировано, — констатировал Даниил Гетманцев.

Как свидетельствуют материалы проверки, на протяжении нескольких месяцев через магазины дьюти фри на территории аэропорта реализовали 2,54 млн блоков сигарет, которые оформляли задним числом на каждого пассажира после его вылета. В среднем на одного пассажира оформлялась покупка около 100 блоков сигарет и 98% таких теневых продаж реализовано через ООО Дьюти фри Пи Джей Юкрейн.

Члены финансового Комитета предостерегли руководство правоохранительных органов от дальнейшего симулирования работы по противодействию нелегальному производству и обороту подакцизных товаров, обязав регулярно, до 15 числа каждого месяца, предоставлять народным депутатом отчеты о реальных результатах борьбы с теневым сектором.

Источник: Голос UA