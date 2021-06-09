Комітет Гетманцева зобов’язав ДФС і ДПС до кінця червня покінчити з торгівлею контрафактними сигаретами

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під час засідання протягом 9 червня 2021 року зобов’язав Державні фіскальну, митну та податкову служби покінчити з тіньовими мережами з продажу контрафактних сигарет, припинити діяльність нелегальних виробників тютюну, провести комплексні перевірки 52 магазинів безмитної торгівлі у зонах прикордонного контролю.

Мета – ліквідація тіньових схем реалізації всередині України та контрабанди тютюнових виробів за кордон. Фінансовий комітет ВРУ визнав незадовільною роботу з протидії нелегальній торгівлі та контрабанді тютюнових виробів в Україні. Звіти представників ДФС і ДПС про боротьбу з тіньовим ринком глава Комітету Данило Гетманцев назвав фікцією.

– У роботі ДПС та ДФС України є лише звіти, проте результати відсутні. До засідання Комітету ми здійснили закупівлі тютюнових виробів у роздрібних точках продажу Києва. Ситуація вкрай тривожна, оскільки в центрі Києва продаються сигарети, марковані для продажу в магазинах безмитної торгівлі дьюті фрі або з підробленими марками акцизного податку, – констатував Гетманцев.

Народні депутати висловили обурення не тільки через бездіяльність правоохоронних органів, а за відверте ігнорування керівником ДФС Вадимом Мельником запрошень на засідання Комітету для звіту про виконання поставлених парламентом завдань з протидії тіньовому ринку тютюну.

У зв’язку з цим Комітет звернувся до прем’єр-міністра України з вимогою притягнути Мельника до адміністративної відповідальності та провести відповідне службове розслідування.

Народні депутати зобов’язали Державну податкову службу до 30 червня поточного року провести комплексні перевірки виробників тютюнових виробів, продукція яких реалізовується з порушенням законодавства.

Крім того – перевірити об’єкти роздрібної торгівлі на предмет реалізації сигарет з підробленими акцизними марками та маркуванням дьюті фрі, ведення торговцями розрахунково-касових операцій.

Перед Державною фіскальною службою поставили завдання виявити та припинити реалізацію нелегальної тютюнової продукції виробниками та суб’єктами роздрібної торгівлі, зокрема через інтернет, мобільні додатки Viber, WhatsApp, Telegram та інші з доставкою контрафакту поштовими операторами. Також ДФС повинна зачистити ринок стихійної торгівлі нелегальної підакцизної продукції.

Разом з тим фінансовий Комітет зобов’язав Державну митну службу провести комплексний аудит діяльності всіх 52 магазинів безмитної торгівлі, які діють у пунктах пропуску через державний кордон України.

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Данило Гетманцев заявив, що результати перевірок повинні спричинити реальні заходи з ліквідації тіньової схеми масштабної контрабанди сигарет, алкоголю та рідин для електронних сигарет за кордон, нелегальних постачань підакцизних товарів в український роздріб, закриття тіньових виробництв, залучення порушників і залучених у злочинні схеми чиновників-корупціонерів до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Комітет рекомендував також Офісу генерального прокурора України взяти на контроль хід досудового розслідування кримінального провадження щодо ТОВ Дьюті фрі Пі Джей Юкрейн. Компанію викрила Київська митниця у масштабній схемі контрабанди тютюнової продукції через магазин дьюті фрі, що їй належить, у зоні митного поста Аеропорт Київ.

– Загальний обсяг реалізованих сигарет лише у зоні діяльності аеропорту Київ становить щонайменше 600 млн грн. Однак, попри результати перевірки, незаконна діяльність цього підприємства не була припинена, дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі не анульований, – констатував Данило Гетманцев.

Як свідчать матеріали перевірки, протягом декількох місяців через магазини дьюті фрі на території аеропорту реалізували 2,54 млн блоків сигарет, які оформляли заднім числом на кожного пасажира після його вильоту. В середньому на одного пасажира оформлялася купівля близько 100 блоків сигарет та 98% таких тіньових продажів реалізували через ТОВ Дьюті фрі Пі Джей Юкрейн.

Члени фінансового Комітету застерегли керівництво правоохоронних органів від подальшого симулювання роботи з протидії нелегальному виробництву та обігу підакцизних товарів, зобов’язавши регулярно, до 15 числа кожного місяця, надавати народним депутатом звіти про реальні результати боротьби з тіньовим сектором.

Джерело: Голос UA