На Донбасі трагічно загинула 22-річна лейтенант ЗСУ Карина Шемчук

На Донбасі в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинула військовослужбовець Збройних сил України Карина Шемчук.
Дівчина загинула 9 червня, у середу, під час виконання службових обов’язків.
22-річна Карина була випускницею Академії сухопутних військ, лейтенантом. Вона служила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді (Закарпатський легіон).
У неї залишився батько.
– Війна забрала ще одна молоде серце. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять, – написав голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.
Карина була заступницею командира роти із морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ.
Обстріли на Донбасі
28 травня внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі один військовослужбовець дістав кульове поранення.
Так, окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки, Гранітного та Пісків, де й поранили нашого захисника.
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Джерело: Українське Закарпаття