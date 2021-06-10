На Донбасі трагічно загинула 22-річна лейтенант ЗСУ Карина Шемчук

На Донбасі в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинула військовослужбовець Збройних сил України Карина Шемчук.

Дівчина загинула 9 червня, у середу, під час виконання службових обов’язків.

22-річна Карина була випускницею Академії сухопутних військ, лейтенантом. Вона служила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді (Закарпатський легіон).

У неї залишився батько.

– Війна забрала ще одна молоде серце. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять, – написав голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

Карина була заступницею командира роти із морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ.

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Обстріли на Донбасі

28 травня внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі один військовослужбовець дістав кульове поранення.

Так, окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки, Гранітного та Пісків, де й поранили нашого захисника.

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Джерело: Українське Закарпаття