Станом на ранок 28 травня на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав кульове поранення.

Так, неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів, а біля Водяного– ще й з гранатометів.

Поблизу Гранітного російські найманці здійснили обстріл із кулеметів.

Також у цьому напрямку по українських позиціях із БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Окрім того, поблизу Пісків бойовики застосували стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник дістав кульове поранення.

Йому одразу надали першу медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Водночас на обстріли противника наші бійці відкривали вогонь у відповідь.

Доба на Донбасі

Вчора, 27 травня, поблизу Новотошківського загинув український військовий внаслідок ворожого обстрілу окупантів.

За даними прес-центру оперативно-тактичного угруповання Північ, бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл українських позицій.