На Донбассе зафиксировали увеличение военной техники оккупантов

На Донбассе выявили ряд грубых нарушений со стороны оккупантов. Так, боевики разместили 29 танков и 2 гаубицы за пределами специально отведенных для этого мест.

В частности, 31 мая зафиксировали нарушения режима тишины и вооружения наемников РФ, которое размещено на временно оккупированной территории в Луганской области с нарушением линий отвода.

Так, в населенном пункте Криничная зарегистрировали две единицы гаубиц Д-30 Жаба.

Накануне, 29 мая, зафиксировали 29 единиц танков, расположенных за пределами выделенных мест хранения на полигоне в Круглике.

В штабе ООС заявили, что вся обнаружена военная техника принадлежит российским военным и находится в зоне безопасности.

Также наемники РФ продолжают препятствовать работе представителей СММ ОБСЕ на подконтрольной Украине территории.

Так, 31 мая, пролетая над жилым кварталом в Трехизбенке, беспилотник СММ потерпел препятствий в результате глушения. После этого наблюдатели потеряли контроль над аппаратом.

Обострение на Донбассе

На территории временно оккупированного Донбасса РФ продолжает усиливать боевые возможности. Так, страна-агрессор завезла новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения.

Как отметили в Минобороны, оккупанты также минировали прилегающую к линии соприкосновения территорию российскими запрещенными минами.

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