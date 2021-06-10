Сегодня, 10 июня, в Украине вступает в силу закон № 1217-IX, который вводит учет трудовой деятельности в электронной форме.

Закон об электронных трудовых позволяет не оформлять трудовую книжку в бумажной форме и не вести ее, сообщили в Пенсионном фонде.

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Также согласно новому закону, в течение ближайших пяти лет Пенсионный фонд Украины обязан включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности сотрудников на основании сведений, представленных страхователями.

Благодаря закону № 1217-IX Украина через некоторое время сможет полностью отказаться от бумажного документооборота и автоматизировать назначение пенсии.

То есть любое лицо, все данные которого внесены в указанный реестр, сможет автоматически получать пенсию по возрасту без предварительного обращения.

По желанию человек может начать получать пенсию с более позднего возраста, а в течение пятилетнего переходного периода будут применяться оба варианта трудовых книжек.

После того, как работодатель перенесет данные сотрудника в Государственный реестр, он должен выдать ему бумажную трудовую книжку на руки под личную подпись.

Кроме автоматизации начисления пенсий закон уменьшит расходы на ведение бумажного документооборота, значительно упростит доступ к информации о трудовом стаже работника, а также устранит риски, возникающие при потере документа или его фальсификации.

Изменения в июне

Кроме электронных трудовых, с июня 2021 года в Украине начала работу система цифровых больничных.

Как она работает и какие еще изменения произошли в первый месяц лета, читайте в материале Фактов ICTV.