Сьогодні, 10 червня, в Україні набирає чинності закон № 1217-IX, який запроваджує облік трудової діяльності в електронній формі.

Закон про електронні трудові дає змогу не оформлювати трудову книжку у паперовій формі і не вести її, повідомили у Пенсійному фонді.

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Також згідно з новим законом, протягом найближчих п’яти років Пенсійний фонд України зобов’язаний включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, поданих страхувальниками.

Завдяки закону № 1217-IX Україна через певний час зможе повністю відмовитись від паперового документообігу і автоматизувати призначення пенсії.

Тобто будь-яка особа, усі дані якої внесені до зазначеного реєстру, зможе автоматично отримувати пенсію за віком без попереднього звернення.

За бажанням людина може почати отримувати пенсію з більш пізнього віку, а протягом п’ятирічного перехідного періоду застосовуватимуться обидва варіанти трудових книжок.

Після того, як роботодавець перенесе дані працівника до Державного реєстру, він повинен видати йому паперову трудову книжку на руки під особистий підпис.

Окрім автоматизації нарахування пенсій закон зменшить витрати на ведення паперового документообігу, значно спростить доступ до інформації про трудовий стаж працівника, а також усуне ризики, які виникають при втраті документу чи його фальсифікації.

Зміни у червні

Окрім електронних трудових, з червня 2021 року в Україні почала роботу система цифрових лікарняних.

Як вона працює та які ще зміни відбулись у перший місяць літа, читайте в матеріалі Фактів ICTV.