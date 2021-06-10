Мэр города Ровно Александр Третьяк принес извинения за заявление-предложение “запаковать ромов в автобус и вывезти в их родное Закарпатье”.

— Вчера на вопрос журналистов касательно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально, за что хочу попросить прощения, — написал мэр.

Как объяснил Третьяк, такая его реакция вызвана многочисленными жалобами жителей Ровно, в том числе петицией на сайте горсовета о привлечении к административной и уголовной ответственности ромское население.

— Вместе с тем в нашей общине действительно сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством и другими противоправными действиями, которые нарушают правила общественного порядка, — объяснил он.

По словам мэра Ровно, дело не в предвзятом отношении к лицам определенной национальности, а в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения.

— Поэтому каждого, кто будет нарушать закон — ждет наказание, независимо от этнического происхождения, — добавил Третьяк.

Накануне Александр Третьяк предложил радикальный способ — посадить в автобусы и вывезти ромов в родное Закарпатья.

Этому поспособствовала петиция местных жителей, где отмечалось, что они страдают от наглости ромов. И поэтому просят власть повлиять на ситуацию.

Источник: Александр Третьяк