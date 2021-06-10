Мер міста Рівне Олександр Третяк попросив вибачення за заяву-пропозицію “запакувати ромів в автобус і вивезти в їхнє рідне Закарпаття”.

– Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно, за що хочу попросити вибачення, – написав міський голова.

Як пояснив Третяк, така його реакція викликана численними скаргами рівнян, зокрема петицією на сайті міськради щодо притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення.

– Водночас у нашій громаді дійсно склалася складна ситуація з протиправними діями різних осіб, що займаються жебракуванням та іншими протиправними діями, які порушують правила громадського порядку, – пояснив він.

За словами мера Рівного, справа не в упередженому ставленні до осіб певної національності, а у порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їхнього етнічного походження.

– Тому кожного, хто порушуватиме закон – чекає покарання, незалежно від етнічного походження, – додав Третяк.

Напередодні Олександр Третяк запропонував радикальний спосіб – посадити в автобуси і вивезти ромів до рідного Закарпаття.

Цьому посприяла петиція місцевих жителів, де зазначалось, що вони потерпають від нахабства ромів. І тому просять владу вплинути на ситуацію.

Джерело: Олександр Третяк