Уряд завершив компенсаційні виплати ФОПам – Шмигаль

На цьому тижні уряд України повністю виплатив компенсаційні виплати у вигляді 8 тис. грн фізичним особам-підприємцям, які були змушені обмежити свою роботу через складну ситуацію з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, загальна сума виплат ФОПам становить близько 6,5 млрд грн.

Водночас політик зазначив, що на цьому тижні в Україні запрацював формат видачі електронних лікарняних. Наразі лист тимчасової непрацездатності українцям видаватимуть онлайн.

Також Шмигаль розповів, що з 10 червня починає працювати електронна трудова книжка. Цей онлайн-документ – цифровий аналог паперових трудових книжок, у якій буде інформація про стаж громадян.

За його словами, за допомогою такого кроку можна буде автоматично призначати пенсію, водночас в Україні зменшиться паперовий документообіг.

Електронна трудова книжка

В Україні набув чинності закон, що запроваджує облік трудової діяльності в електронній формі. Згідно з новим законом, протягом найближчих п’яти років відбудеться перехідний період.

У цей час працівники ще можуть користуватися паперовими трудовими, проте згодом українці мають повністю перейти на формат електронних трудових. Детальніше про електронну трудову книжку в Україні читайте на сайті Факти ICTV.