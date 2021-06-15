Похороны Чапкиса: где и когда похоронят хореографа Григория Чапкиса

Известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, который умер 13 июня, похоронят 18 июня.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил его сын Грег и отметил, что с 11.00 до 13.00 будет проходить церемония прощания, которая состоится в Клубе Кабинета Министров.

А сами похороны пройдут с 13.00 до 15.00 на Байковом кладбище.

Последним этапом будет поминальный обед для близких танцора.

Смерть Григория Чапкиса

91-летний Григорий Чапкис умер 13 июня, его сын сообщил, что его отец умер от старости.

Грег Чапкис также отметил, что хотя его отец в своем возрасте чувствовал себя достаточно хорошо, это было нелегким испытанием.

Также рядом с танцором в его последние минуты была дочь Лиля и жена Мила.

О том, чем запомнился известный хореограф и самые интересные сведения из его биографии, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: gregory_chapkis, gregchapkis