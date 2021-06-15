Похорон Чапкіса: де і коли поховають хореографа Григорія Чапкіса

Відомого українського танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня, поховають 18 червня.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив його син Грег і зазначив, що з 11.00 до 13.00 буде проходити церемонія прощання, яка відбудеться у Клубі Кабінета Міністрів.

А сам похорон пройде з 13.00 до 15.00 на Байковому кладовищі.

Останнім етапом буде поминальний обід для близьких танцюриста.

Смерть Григорія Чапкіса

91-річний Григорій Чапкіс помер 13 червня, його син повідомив, що його батько помер від старості.

Грег Чапкіс також зазначив, що хоча його батько у своєму віці почував себе досить добре, це було нелегким випробуванням.

Також поруч із танцюристом в його останні хвилини була донька Ліля та дружина Міла.

Про те, чим запам’ятався відомий хореограф та найцікавіші відомості з його біографії, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: gregory_chapkis, gregchapkis