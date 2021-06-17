Жители оккупированного Крыма и Донбасса при желании посетить Украину теперь не должны сдавать тесты на коронавирус или проходить самоизоляцию. Ослабление ограничений вступает в силу сегодня, 17 июня.

Как сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, это связано с тем, что в Украине ослабили карантин.

Кроме того, отменяется контроль с помощью мобильного приложения “Вдома” на то время, пока в Украине действует зеленая зона карантина.

Отдельно подчеркивается, что на период зеленого уровня эпидемической опасности для въезда в Украину не нужны также ПЦР-тесты.

Карантин в Украине

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлевают до конца лета, то есть до 31 августа. Но отметил, что карантинные ограничения планируют ослабить.

Среди прочего, в Украине разрешили проводить массовые культурные, развлекательные, религиозные и другие мероприятия в помещениях со 100-процентным наполнением без ограничения дистанции между присутствующими.