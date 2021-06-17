Жителі окупованого Криму і Донбасу тепер не повинні здавати тести на коронавірус або проходити самоізоляцію, щоб відвідати Україну. Послаблення обмежень набувають чинності сьогодні, 17 червня.

Як повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, це пов’язано з тим, що в Україні послабили карантин.

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Також скасовується контроль за допомогою мобільного додатку “Вдома” на час, коли в Україні діє зелена зона карантину.

Окремо наголошується, що на період зеленого рівня епідемічної небезпеки для в’їзду в Україну не потрібні також ПЛР-тести.

Карантин в Україні

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до кінця літа, тобто до 31 серпня. Але зазначив, що карантинні обмеження планують послабити.

Серед іншого, в Україні дозволили проводити масові культурні, розважальні, релігійні та інші заходи в приміщеннях зі 100-відсотковим наповненням без обмеження дистанції між присутніми.