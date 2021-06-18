Государственное бюро расследований разоблачило масштабную незаконную схему преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов Укрзализныци.

В группировку входило более 30 человек, среди которых были правоохранители, работники железной дороги и гражданские лица. По данным ГБР, организация имела четкую структуру и иерархию — каждый правонарушитель имел свою роль в организованной схеме.

Для ограбления грузовых вагонов, поезд останавливали в необходимом месте правонарушители, которые работали в охране железной дороги. В это время другие подозреваемые переносили уголь в автомобили.

У участников преступной схемы было в распоряжении более десятка грузовиков, которыми вывозили похищенное имущество и горючие ископаемые. За одну остановку поезда члены группировки могли похитить до 100 тонн угля — на это уходило до одного часа.

В то же время работники полиции, среди которых были участники преступной организации, “прикрывали” правонарушителей от внимания правоохранительных органов.

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По данным ГБР, предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что дельцы незаконно обогатились на миллионы. Следователи сообщили о подозрении семи людям, среди которых была украинка (организатор схемы), два инспектора полиции, начальник одной из стрелковых команд Укрзализныци и три гражданских лица.

Правонарушителей подозревают по ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ст. 27 (Виды соучастников), ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 185 (Кража) УК Украины.

Сейчас следователи готовятся сообщить о подозрении другим членам преступной организации. Следствие продолжается.