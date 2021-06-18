Державне бюро розслідувань викрило масштабну незаконну схему злочинної організації, яка розкладала вугілля та інше майно з вантажних вагонів Укрзалізниці.

До угрупування входило понад 30 людей, серед яких були правоохоронці, працівники залізниці та цивільні особи. За даними ДБР, організація мала чітку структуру та ієрархію – кожен правопорушник мав свою роль в організованій схемі.

Для пограбування вантажних вагонів, потяг зупиняли у необхідному місці правопорушники, які працювали в охороні залізниці. В цей час інші підозрювані переносили вугілля в автомобілі.

В учасників злочинної схеми було у розпорядженні понад десятки вантажівок, якими вивозили викрадене майно та горючі копалини. За одну зупинку потягу члени угрупування могли викрасти до 100 тонн вугілля – на це витрачалося до однієї години.

Водночас працівники поліції, серед яких були учасники злочинної організації, “прикривали” правопорушників від уваги правоохоронних органів.

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За даними ДБР, попередні підрахунки свідчать про те, що ділки незаконно збагатилися на мільйони. Слідчі повідомили про підозру семи людям, серед яких була українка (організатор схеми), два інспектори поліції, начальник однієї зі стрілецьких команд Укрзалізниці та три цивільні особи.

Правопорушників підозрюють за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ст. 27 (Види співучасників), ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Наразі слідчі готуються повідомили про підозру іншим членам злочинної організації. Слідство триває.