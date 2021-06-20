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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве ограничили въезд большегрузного транспорта — КГГА

В Киеве ограничили въезд большегрузного транспорта — КГГА

В Киеве ограничили движение для большегрузного автотранспорта в город из-за жары. Ограничения на въезд в столице вступили в силу с 14.00 20 июня.

Из-за превышения температуры воздуха ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

Ограничения действуют на всех трассах на въезде в столицу. В КГГА сообщили, что контроль за соблюдением ограничения движения водителями большегрузных транспортных средств осуществляют сотрудники полиции.

Сейчас 20 июня, на Зеленое воскресенье, температура воздуха держится на уровне около 29 градусов тепла. По данным Укргидрометцентра, на следующей неделе ожидается еще большая жара.

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что с 20-21 июня ожидается повышение температуры от +28 градусов и выше.

Она отметила, что такое изменение погоды в Украине состоится как раз в день летнего солнцестояния, 21 июня — в этот день в страну придет астрономическое лето.

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Источник: Киевсовет

Фото: Pexels

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