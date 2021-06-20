У Києві обмежили в’їзд великовантажного транспорту – КМДА

У Києві обмежили рух для великовагового автотранспорту в місто з огляду на спеку. Обмеження на в’їзд у столиці набрали чинності із 14.00 20 червня.

Через перевищення температури повітря обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад сім тонн.

Обмеження діють на всіх трасах на в’їзді до столиці. У КМДА повідомили, що контроль за дотриманням обмеження руху водіями великовагових транспортних засобів здійснюють працівники поліції.

Наразі 20 червня, на Зелену неділю, температура повітря тримається на рівні близько +29 градусів тепла. За даними Укргідрометцентру, наступного тижня очікується ще більша спека.

Синоптик Наталя Діденко спрогнозувала, що з 20-21 червня очікується підвищення температури від +28 градусів та вище.

Вона зазначила, що така зміна погоди в Україні відбудеться якраз на день літнього сонцестояння, 21 червня – в цей день до країни прийде астрономічне літо.