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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Ситуация угрожающая: СНБО 23 июня обсудит штамм Дельта

Михайло Радуцький

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что 23 июня, в среду, СНБО соберется на совещание, чтобы обсудить угрозу попадания в Украину индийского штамма коронавируса Дельта.

— Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая, — подчеркнул Радуцкий необходимость заседания.

Также политик рассказал, что сейчас в Украине нет тест-систем для выявления штамма Дельта, на данный момент страна ожидает их от ВОЗ.

По мнению Радуцкого, правительство должно предпринять ряд неотложных мер, среди которых: обязательное тестирование на коронавирус на границе, усиление контроля за соблюдением ограничений, ускорение темпов вакцинации и аналитической работы, а также интенсивная подготовка опорных больниц к четвертой волне.

Радуцкий рассказал, что недавно Минздрав Украины отправил в лондонскую лабораторию 500 образцов, которые подозревают на наличие индийского штамма, и напомнил, что Дельта уже обнаружили в 92 странах мира.

Подробнее об опасности индийского штамма Дельта для Украины читайте в материале Фактов ICTV.

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