Ситуація загрозлива: РНБО 23 червня обговорить штам Дельта

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що 23 червня, у середу, РНБО збереться на нараду, щоб обговорити загрозу потрапляння в Україну індійського штаму коронавірусу Дельта.

– Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива, – наголосив Радуцький на необхідності засідання.

Також політик розповів, що наразі в Україні немає тест-систем для виявлення штаму Дельта, на даний момент країна очікує їх від ВООЗ.

На думку Радуцького, уряд має вжити низку невідкладних заходів, серед яких: обов’язкове тестування на коронавірус на кордоні, посилення контролю за дотриманням обмежень, прискорення темпів вакцинації та аналітичної роботи, а також інтенсивна підготовка опорних лікарень до четвертої хвилі.

Радуцький розповів, що нещодавно МОЗ України відправило до лондонської лабораторії 500 зразків, які підозрюють на наявність індійського штаму, та нагадав, що Дельта вже виявили у 92 країнах світу.

Детальніше про небезпеку індійського штаму Дельта для України читайте в матеріалі Фактів ICTV.