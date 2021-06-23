Из-за изменения климата к концу века Днепр может потерять 20% воды — исследование

К концу века водный сток в Днестре и в Южном Буге может снизиться на треть, а в Днепре — на 20%. Поэтому нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже до середины века, чтобы это предотвратить.

Такие результаты исследования Анализ влияния климатических изменений на водные ресурсы Украины, которое представила Общественная организация Екодія совместно с учеными.

Специалисты проанализировали, как будут меняться реки при двух различных сценариях изменения климата: мягкому, который предусматривает уменьшение выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением, и жесткому, при котором никаких мер по борьбе с климатическим кризисом не произойдет.

— В целом исследования показывают: если выбросы парниковых газов будут продолжать расти, уменьшение водности в реках будет существенно сильнее, чем при мягком сценарии, который предусматривает сокращение выбросов. Это еще раз подчеркивает, что катастрофических последствий можно избежать, если страны примут амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, перейдут на возобновляемые источники энергии и будут сохранять природные экосистемы, — комментирует Софья Садогурская, эксперт по вопросам изменения климата ОО Екодія.

Результаты показывают, что к концу века в большинстве бассейнов Украины речной сток уменьшится в обоих сценариях. Так:

в бассейне Днепра предусматривается снижение водного стока в среднем до -20% (и до 24% летом), с января по март возможно небольшое увеличение;

в бассейне Западного Буга сток может уменьшиться в среднем от 28% до 30% во все месяцы, кроме февраля; наибольшее снижение ожидается осенью (до 32%);

в бассейне Днестра при жестком сценарии к концу века ожидается катастрофическое снижение стока — в отдельные месяцы до 36-38%.

Уменьшение водного стока бассейна реки Припять будет находиться в диапазоне от -12 до -23%, однако уменьшение стока в период летней межени может достичь 37%;

Уменьшение водного стока бассейна реки Припять будет находиться в диапазоне от -12 до -23%, однако уменьшение стока в период летней межени может достичь 37%; в бассейне Десны значительных изменений не прогнозируется, а вот в январе-марте речной сток наоборот может вырасти от 28% до 45%; в другие месяцы ожидается незначительное уменьшение стока;

в бассейне Южного Буга в конце века ожидается существенное снижение среднего годового стока — до 30%, а в отдельные месяцы — до 45%.

От недостатка воды будут страдать различные отрасли экономики. Прежде всего ее почувствует на себе сельское хозяйство, которое уже сейчас страдает от засух.

Среди уязвимых отраслей также энергетика и металлургия, которые уже являются крупнейшими потребителями воды. Пострадает и коммунальное хозяйство — вплоть до ограничения водоснабжения для населения, что коснется и крупных городов.

Источник: Екодія