Через зміну клімату до кінця століття Дніпро може втратити 20% води – дослідження

До кінця століття водний стік в Дністрі та в Південному Бузі може знизитись на третину, а у Дніпрі – на 20%. Тому потрібно зменшувати викиди парникових газів та переходити на чисті джерела енергії вже до середини століття, щоб цьому запобігти.

Такі результати дослідження Аналіз впливу кліматичних змін на водні ресурси України, яке презентувала Громадська організація Екодія спільно із науковцями.

Фахівці проаналізували, як змінюватимуться річки за двох різних сценаріїв зміни клімату: м’якого, що передбачає зменшення викидів парникових газів відповідно до Паризької угоди, та жорсткого, за якого жодних заходів із боротьби з кліматичною кризою не відбудеться.

– Загалом дослідження показують: якщо викиди парникових газів продовжуватимуть зростати, зменшення водності у річках буде суттєво сильнішим, ніж за м’яким сценарієм, що передбачає скорочення викидів. Це ще раз підкреслює, що катастрофічних наслідків можна уникнути, якщо країни ухвалять амбітні цілі зі скорочення викидів парникових газів, перейдуть на відновлювані джерела енергії та зберігатимуть природні екосистеми, – коментує Соф’я Садогурська, експерт з питань зміни клімату ГО Екодія.

Результати показують, що до кінця століття у більшості басейнів України річковий стік зменшиться в обох сценаріях. Так:

у басейні Дніпра передбачається зниження водного стоку в середньому до -20% (і до 24% влітку), із січня по березень можливе невелике збільшення;

у басейні Західного Бугу стік може зменшитися в середньому від 28% до 30% в усі місяці, крім лютого; найбільше зниження очікується восени (до 32 %);

у басейні Дністра за жорстким сценарієм на кінець століття очікується катастрофічне зниження стоку – в окремі місяці до 36-38%.

Зменшення водного стоку басейну річки Прип’ять перебуватиме в діапазоні від -12 до -23%, однак зменшення стоку в період літньої межені може сягнути 37%;

Зменшення водного стоку басейну річки Прип’ять перебуватиме в діапазоні від -12 до -23%, однак зменшення стоку в період літньої межені може сягнути 37%; у басейні Десни значних змін не прогнозується, а от у січні-березні річковий стік навпаки може зрости від 28% до 45%; в інші місяці очікується незначне зменшення стоку;

у басейні Південного Бугу наприкінці століття очікується суттєве зниження середнього річного стоку – до 30 %, а в окремі місяці аж до – 45%.

Від нестачі води потерпатимуть різні галузі економіки. Передусім її відчує на собі сільське господарство, яке вже зараз страждає від посух.

Серед вразливих галузей також енергетика та металургія, які вже є найбільшими споживачами води. Постраждає і комунальне господарство – аж до обмеження водопостачання для населення, що торкнеться і великих міст.

Джерело: Екодія