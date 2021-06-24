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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Для въезда в Украину граждан четырех стран СНБО обязал сдавать ПЦР-тест

парни в масках

23 июня состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны на котором обсуждались вопросы распространения на территории Украины индийского штамма Дельта.

На заседании было принято решение о введении обязательного ПЦР-тестирования для людей, которые въезжают в Украину из РФ, Беларуси, Великобритании и Португалии.

Граждан этих стран от обязательного тестирования и режима самоизоляции не освобождает даже наличие сертификата о вакцинации.

В СНБО также отметили, что этот перечень будет пополняться в зависимости от ситуации с штаммом Дельта в других странах.

— Также важно, что тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, — отметили в ведомстве.

На этот раз на встрече присутствовали представители Минздрава, МВД, Комитета по вопросам здоровья нации, а также врачи вирусологи, ученые и эксперты в этой области.

Установить обязательное ПЦР-тестирование решили и на пунктах пропуска с оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

Новые правила вступят в силу с 25 июня, дополнили в Министерстве здравоохранения.

Источник: Минздрав

Фото: Unsplash

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