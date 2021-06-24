Для в’їзду до України громадян чотирьох країн РНБО зобов’язала здавати ПЛР-тест

23 червня відбулася нарада Ради національної безпеки та оборони на якій обговорювали питання розповсюдження територією України індійського штаму Дельта.

На засідання було ухвалено рішення про запровадження обов’язкового ПЛР-тестування для людей, які в’їжджають до України із РФ, Білорусі, Великої Британії та Португалії.

Громадян цих країн від обов’язкового тестування та режиму самоізоляції не звільняє навіть наявність сертифікату про вакцинацію.

У РНБО також зазначили, що цей перелік поповнюватиметься в залежності від ситуації із штамом Дельта в інших країнах.

– Також важливо, що тест з негативним результатом повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону, – наголосили у відомстві.

Цього разу на зустрічі були присутні представники МОЗ, МВС, Комітету з питань здоров’я нації, а також лікарі вірусологи, вчені та експерти у цій галузі.

Встановити обов’язкове ПЛР-тестування вирішили і на пунктах пропуску із окупованими територіями Донбасу та Криму.

Нові правила наберуть чинності з 25 червня, доповнили у Міністерстві охорони здоров’я.