На станции метро Академгородок не работают турникеты и кассы

В Киевском метрополитене на станции Академгородок образовался непонятный коллапс. Не работают электронные карточки, недоступны и другие формы оплаты проезда из-за отсутствия интернета.

Люди не могут пройти через турникеты к платформе, а сотрудники станции закрыли кассы и просят пользоваться наземным транспортом.

На станции метро Академгородок технический коллапс — не работают турникеты и кассы / 2 фотографии

Причины технических неполадок на данный момент неизвестны, пресс-служба пока комментариев не дает.

О проблемах с проходом через турникеты сообщили пассажиры и на других станциях.

На Почайной можно воспользоваться электронной карточкой, но бесконтактная оплата с помощью технологии NFC в смартфоне не работает.