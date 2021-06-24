Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

На станции метро Академгородок технический коллапс — не работают турникеты и кассы

На станции метро Академгородок технический коллапс — не работают турникеты и кассы

В Киевском метрополитене на станции Академгородок образовался непонятный коллапс. Не работают электронные карточки, недоступны и другие формы оплаты проезда из-за отсутствия интернета.

Люди не могут пройти через турникеты к платформе, а сотрудники станции закрыли кассы и просят пользоваться наземным транспортом.

На станции метро Академгородок не работают турникеты и кассы
На станции метро Академгородок не работают турникеты и кассы
На станции метро Академгородок не работают турникеты и кассы
На станции метро Академгородок не работают турникеты и кассы
На станции метро Академгородок технический коллапс — не работают турникеты и кассы / 2 фотографии

Причины технических неполадок на данный момент неизвестны, пресс-служба пока комментариев не дает.

О проблемах с проходом через турникеты сообщили пассажиры и на других станциях.

На Почайной можно воспользоваться электронной карточкой, но бесконтактная оплата с помощью технологии NFC в смартфоне не работает.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка