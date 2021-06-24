На станції метро Академмістечко не працюють турнікети та каси

У Київському метрополітені на станції Академмістечко утворився технічний колапс. Не працюють електронні картки, недоступні і інші форми оплату проїзду через відсутність інтернет підключення.

Люди не можуть пройти через турнікети до платформи, а працівники станції зачинили каси та просять користуватись наземним транспортом.

На станції метро Академмістечко технічний колапс – не працюють турнікети та каси / 2 фотографии

Причини технічних неполадок наразі невідомі, прес-служба поки що коментарів не дає.

Про проблеми з проходом через турнікети повідомили пасажири і на інших станціях.

На Почайній можна скористуватись електронною карткою, але безконтактна оплата за допомогою технології NFC у смартфоні не працює.