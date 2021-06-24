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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На станції метро Академмістечко технічний колапс – не працюють турнікети та каси

На станції метро Академмістечко технічний колапс – не працюють турнікети та каси

У Київському метрополітені на станції Академмістечко утворився технічний колапс. Не працюють електронні картки, недоступні і інші форми оплату проїзду через відсутність інтернет підключення.

Люди не можуть пройти через турнікети до платформи, а працівники станції зачинили каси та просять користуватись наземним транспортом.

На станції метро Академмістечко не працюють турнікети та каси
На станції метро Академмістечко не працюють турнікети та каси
На станції метро Академмістечко не працюють турнікети та каси
На станції метро Академмістечко не працюють турнікети та каси
На станції метро Академмістечко технічний колапс – не працюють турнікети та каси / 2 фотографии

Причини технічних неполадок наразі невідомі, прес-служба поки що коментарів не дає.

Про проблеми з проходом через турнікети повідомили пасажири і на інших станціях.

На Почайній можна скористуватись електронною карткою, але безконтактна оплата за допомогою технології NFC у смартфоні не працює.

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