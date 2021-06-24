Теперь не разгонишься: новые правила пользования электротранспортом

24 июня КГГА и операторы проката электросамокатов подписали меморандум, который вводит новые правила пользования персональным электротранспортом.
Что именно изменится и станет ли ездить комфортнее — дальше в материале.
Сегодня на улицах Киева функционирует около 4 тис. прокатных электросамокатов. До конца года, по прогнозам, их будет уже 7 тис.
Если прошлым летом услуги проката предлагала только одна компания, то сейчас их уже семь. Объемы пользования растут бешеными темпами, и за ними не успевает культура езды и правила пользования.
— Электросамокаты – это новость на наших улицах, но не новость в мире. В Украине средства малой мобильности, в том числе прокатные, никак не регулируются законодательством. Поэтому Киев пошел по пути договоренности со всеми представителями проката электросамокатов, о правилах, об ограничениях и о безопасности, которая должна существовать в области электросамокатов на наших улицах, – рассказал во время мероприятия заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Константин Усов.
Нововведения насчитывают пять основных пунктов, а именно:
Определение зон передвижения
До сих пор передвигаться разрешено было фактически где угодно, где можно проехать. Отныне столицу поделили на зоны, где проезд будет запрещен – самокат будет автоматически выключаться при выезде на соответствующий участок.
Сюда входят пешеходные зоны на Подоле, часть улицы Сагайдачного, Пейзажная аллея, Байковое кладбище, Лукьяновское кладбище, часть зон вокруг органов государственной власти, которые находятся под особым контролем и защитой государства.
Все участки обозначены на карте.
Ограничение скорости движения
Максимальная скорость арендованного самоката составляет 25 км/ч. Теперь в черте города ее уменьшили до 20 км/ч из соображений безопасности.
Кроме того, в пешеходных, зеленых и исторических зонах скорость автоматически будет уменьшаться до 14 км/ч. То есть, как только вы будете оставлять территорию скверов и парков, самокат снова сможет разгоняться до 20 км/ч.
Примечательно, что ограничение в 14 км/ч касается всей территории Труханова острова.
Ограничение точек старта и финиша
По городу появятся более тысячи стандартизированных точек старта, рассчитанных на пять и 10 самокатов – они будут обозначены трафаретом на асфальте.
Оставлять самокат, как и раньше, можно где удобно, кроме определенного перечня мест: зеленые и пешеходные зоны, мосты, путепроводы, зоны станций метро, зоны государственных учреждений и дипломатических учреждений.
То есть, находясь в этих зонах, вы не сможете закончить сессию в приложении, поэтому придется проехаться дальше.
— Есть случаи, когда самокат может проезжать мимо определенной зоны, разрядиться и остаться, здесь уже мы понимаем, что пользователь не виноват, и мы оперативно заберем этот самокат из зоны, где он не должен находиться. В таком случае сессия будет закончена автоматически, – разъясняет руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.
Идентификационные номера и страхование
Операторы будут страховать каждого пользователя электросамоката на сумму в 100 тыс. грн. Эта сумма распространяется и на третьих лиц, которые могут пострадать вследствие определенных происшествий.
Чтобы такие случаи было легче отследить, на каждый самокат с обеих сторон наносится идентификационный номер – одна буква и три цифры, – который позволяет по аналогии с автомобильными номерами найти и пожаловаться на нарушителя.
— Например, произошла аварийная ситуация на дороге: вы не справились с управлением и поцарапали чью-то машину. В таком случае наше страхование покроет ремонт этой машины, – говорит Антон Милка.
Милка добавляет, что для этого нужно связаться со службой поддержки – нажатием одной кнопки в приложении, и наши коллеги быстро подскажут вам, что делать дальше.
Передача городу данных о пользовании
Операторы проката будут предоставлять городу данные, где самокаты ездят больше всего, в какое именно время, в какой именно период недели. Также будут отправлять еженедельный отчет по аварийным инцидентам.
— Мы хотим на основании этих данных создавать тепловые карты, алгоритмами изучать популярность маршрутов, и именно в этих местах прокладывать велодорожки, развивать инфраструктуру, которая будет использоваться и велосипедистами, и самокатчиками, и моноколесниками, – говорит Константин Усов.
Усов также отмечает, что в ближайшее время в Киеве планируют построить 100 км велодорожек.
В свою очередь операторы проката электросамокатов добровольно берут на себя часть финансирования работы по разработке велодорожек по Киеву в размере 2,2 млн грн до конца 2021 года.
Подписанный меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет национальный закон, определяющий статус и регулирующий порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.
Пока же этот закон застрял в комитете между первым и вторым чтением.
— Нам важно, чтобы в Киеве был порядок, чтобы были понятны правила игры, с ограничениями по скорости, с правилами, где самокаты выставляют после зарядки, где и как можно ездить, чтобы все чувствовали себя в безопасности, – подытожил Усов.
Определенные правила могут показаться слишком строгими, но учитывая статистику травм, они имеют смысл.
В целом же пользователи только выигрывают, потому что сам по себе меморандум – это первый официальный шаг навстречу культуре персонального электротранспорта, который разгружает автомобильные дороги столицы и повышает экологичность.