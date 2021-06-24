Теперь не разгонишься: новые правила пользования электротранспортом

24 июня КГГА и операторы проката электросамокатов подписали меморандум, который вводит новые правила пользования персональным электротранспортом.

Что именно изменится и станет ли ездить комфортнее — дальше в материале.

Сегодня на улицах Киева функционирует около 4 тис. прокатных электросамокатов. До конца года, по прогнозам, их будет уже 7 тис.

Если прошлым летом услуги проката предлагала только одна компания, то сейчас их уже семь. Объемы пользования растут бешеными темпами, и за ними не успевает культура езды и правила пользования.

— Электросамокаты – это новость на наших улицах, но не новость в мире. В Украине средства малой мобильности, в том числе прокатные, никак не регулируются законодательством. Поэтому Киев пошел по пути договоренности со всеми представителями проката электросамокатов, о правилах, об ограничениях и о безопасности, которая должна существовать в области электросамокатов на наших улицах, – рассказал во время мероприятия заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Константин Усов.

Нововведения насчитывают пять основных пунктов, а именно:

Определение зон передвижения

До сих пор передвигаться разрешено было фактически где угодно, где можно проехать. Отныне столицу поделили на зоны, где проезд будет запрещен – самокат будет автоматически выключаться при выезде на соответствующий участок.

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Сюда входят пешеходные зоны на Подоле, часть улицы Сагайдачного, Пейзажная аллея, Байковое кладбище, Лукьяновское кладбище, часть зон вокруг органов государственной власти, которые находятся под особым контролем и защитой государства.

Все участки обозначены на карте.

Ограничение скорости движения

Максимальная скорость арендованного самоката составляет 25 км/ч. Теперь в черте города ее уменьшили до 20 км/ч из соображений безопасности.

Кроме того, в пешеходных, зеленых и исторических зонах скорость автоматически будет уменьшаться до 14 км/ч. То есть, как только вы будете оставлять территорию скверов и парков, самокат снова сможет разгоняться до 20 км/ч.

Примечательно, что ограничение в 14 км/ч касается всей территории Труханова острова.

Ограничение точек старта и финиша

По городу появятся более тысячи стандартизированных точек старта, рассчитанных на пять и 10 самокатов – они будут обозначены трафаретом на асфальте.

Оставлять самокат, как и раньше, можно где удобно, кроме определенного перечня мест: зеленые и пешеходные зоны, мосты, путепроводы, зоны станций метро, зоны государственных учреждений и дипломатических учреждений.

То есть, находясь в этих зонах, вы не сможете закончить сессию в приложении, поэтому придется проехаться дальше.

— Есть случаи, когда самокат может проезжать мимо определенной зоны, разрядиться и остаться, здесь уже мы понимаем, что пользователь не виноват, и мы оперативно заберем этот самокат из зоны, где он не должен находиться. В таком случае сессия будет закончена автоматически, – разъясняет руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.

Идентификационные номера и страхование

Операторы будут страховать каждого пользователя электросамоката на сумму в 100 тыс. грн. Эта сумма распространяется и на третьих лиц, которые могут пострадать вследствие определенных происшествий.

Чтобы такие случаи было легче отследить, на каждый самокат с обеих сторон наносится идентификационный номер – одна буква и три цифры, – который позволяет по аналогии с автомобильными номерами найти и пожаловаться на нарушителя.

— Например, произошла аварийная ситуация на дороге: вы не справились с управлением и поцарапали чью-то машину. В таком случае наше страхование покроет ремонт этой машины, – говорит Антон Милка.

Милка добавляет, что для этого нужно связаться со службой поддержки – нажатием одной кнопки в приложении, и наши коллеги быстро подскажут вам, что делать дальше.

Передача городу данных о пользовании

Операторы проката будут предоставлять городу данные, где самокаты ездят больше всего, в какое именно время, в какой именно период недели. Также будут отправлять еженедельный отчет по аварийным инцидентам.

— Мы хотим на основании этих данных создавать тепловые карты, алгоритмами изучать популярность маршрутов, и именно в этих местах прокладывать велодорожки, развивать инфраструктуру, которая будет использоваться и велосипедистами, и самокатчиками, и моноколесниками, – говорит Константин Усов.

Усов также отмечает, что в ближайшее время в Киеве планируют построить 100 км велодорожек.

В свою очередь операторы проката электросамокатов добровольно берут на себя часть финансирования работы по разработке велодорожек по Киеву в размере 2,2 млн грн до конца 2021 года.

Подписанный меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет национальный закон, определяющий статус и регулирующий порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.

Пока же этот закон застрял в комитете между первым и вторым чтением.

— Нам важно, чтобы в Киеве был порядок, чтобы были понятны правила игры, с ограничениями по скорости, с правилами, где самокаты выставляют после зарядки, где и как можно ездить, чтобы все чувствовали себя в безопасности, – подытожил Усов.

Определенные правила могут показаться слишком строгими, но учитывая статистику травм, они имеют смысл.

В целом же пользователи только выигрывают, потому что сам по себе меморандум – это первый официальный шаг навстречу культуре персонального электротранспорта, который разгружает автомобильные дороги столицы и повышает экологичность.