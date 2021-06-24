Тепер не розженешся: нові правила користування електротранспортом

24 червня КМДА та оператори прокату електросамокатів підписали меморандум, який вводить нові правила користування персональним електротранспортом.
Що саме зміниться та чи стане їздити комфортніше – далі у матеріалі.
Сьогодні на вулицях Києва функціонує близько 4 тис. прокатних електросамокатів. До кінця року, за прогнозами, їх буде вже 7 тис.
Якщо минулого літа послуги прокату пропонувала лише одна компанія, то зараз їх вже сім. Обсяги користування ростуть шаленими темпами, проте за ними не встигає культура їзди та правила користування.
– Електросамокати – це новина на наших вулицях, але не новина у світі. В Україні засоби малої мобільності, в тому числі прокатні, ніяким чином не врегульовуються законодавством. Тому Київ пішов шляхом домовленості зі всіма представниками прокату електросамокатів про правила, про обмеження і про безпеку, яка має існувати в галузі електросамокатів на наших вулицях, – розповів під час заходу заступник Голови КМДА з питань самоврядних повноважень Костянтин Усов.
Нововведення налічують п’ять основних пунктів, а саме:
Визначення зон пересування
До сьогодні пересуватися дозволено було фактично будь-де, де можна проїхати. Відтепер столицю поділили на зони, де проїзд буде заборонено – самокат автоматично вимикатиметься у разі виїзду на відповідну ділянку.
Сюди входять пішохідні зони на Подолі, частина вулиці Сагайдачного, Пейзажна алея, Байкове кладовище, Лук’янівське кладовище, частина зон навколо органів державної влади, які перебувають під особливим наглядом і захистом держави.
Усі ділянки позначені на мапі.
Обмеження швидкості руху
Максимальна швидкість орендованого самоката становить 25 км/год. Тепер в межах міста її зменшили до 20 км/год із міркувань безпеки.
Крім того, в пішохідних, зелених та історичних зонах швидкість автоматично зменшуватиметься до 14 км/год. Тобто, як тільки ви лишатимете територію скверів та парків, самокат знову зможе розганятися до 20 км/год.
Примітно, що обмеження у 14 км/год стосується всієї території Труханового острова.
Обмеження точок старту та фінішу
У місті з’являться більше тисячі стандартизованих точок старту, розрахованих на п’ять і 10 самокатів – вони будуть позначені трафаретом на асфальті.
Залишати самокат, як і раніше, можна будь-де, окрім певного переліку місць: зелені та пішохідні зони, мости, шляхопроводи, зони станцій метро, зони державних установ та дипломатичних установ.
Тобто, перебуваючи в цих зонах, ви не зможете закінчити сесію у додатку, тож доведеться проїхатись далі.
– Є випадки, коли самокат може проїжджати повз певну зону, розрядитись і залишитися, тут уже ми розуміємо, що користувач не винен, і ми оперативно заберемо цей самокат із зони, де він не має знаходитись. В такому випадку сесія буде закінчена автоматично, – роз’яснює керівник напряму з розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Милка.
Ідентифікаційні номери та страхування
Оператори будуть страхувати кожного користувача електросамоката на суму в 100 тис. грн. Ця сума розповсюджується і на третіх осіб, які можуть постраждати внаслідок певних пригод.
Щоб такі випадки було легше відстежити, на кожний самокат з обох боків наноситься ідентифікаційний номер – одна літера і три цифри, – який дозволяє за аналогією до автомобільних номерів знайти та поскаржитись на порушника.
– Наприклад, сталась аварійна ситуація на дорозі: ви не впорались з керуванням і подряпали чиюсь машину. В такому випадку наше страхування покриє ремонт цієї машини, – каже Антон Милка.
Милка додає, що для цього потрібно зв’язатися зі службою підтримки – це натискання однієї кнопки у додатку, і наші колеги швидко підкажуть вам, що робити далі.
Передача місту даних про користування
Оператори прокату надаватимуть місту дані, де самокати їздять найбільше, в який саме час, в який саме період тижня. Також відправлятимуть щотижневий звіт щодо аварійних інцидентів.
– Ми хочемо на підставі цих даних утворювати теплові карти, алгоритмами вивчати популярність маршрутів, і саме в цих місцях прокладати велодоріжки, розвивати інфраструктуру, яка буде використовуватись і велосипедистами, і самокатниками, і моноколесниками, – каже Костянтин Усов.
Усов також зазначив, що найближчим часом у Києві планують побудувати 100 км велодоріжок.
В свою чергу оператори прокату електросамокатів добровільно беруть на себе частину фінансування роботи по розробці велодоріжок у Києві у розмірі 2,2 млн грн до кінця 2021 року.
Підписаний меморандум буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить національний закон, що визначає статус і врегульовує порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.
Наразі ж цей закон застряг в комітеті між першим і другим читаннями.
– Нам важливо, щоб в Києві був порядок, щоб тут були зрозумілі правила гри, з обмеженнями швидкості, з правилами, де самокати виставляють після зарядки, де і як можна їздити, щоб всі почувались в безпеці, – підсумував Усов.
Певні правила можуть здатись занадто суворими, але враховуючи статистику травмувань, вони мають сенс.
В цілому ж користувачі тільки виграють, адже сам по собі меморандум – це перший офіційний крок назустріч культурі персонального електротранспорту, який розвантажує автомобільні дороги столиці і підвищує екологічність.