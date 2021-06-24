Тепер не розженешся: нові правила користування електротранспортом

24 червня КМДА та оператори прокату електросамокатів підписали меморандум, який вводить нові правила користування персональним електротранспортом.

Що саме зміниться та чи стане їздити комфортніше – далі у матеріалі.

Сьогодні на вулицях Києва функціонує близько 4 тис. прокатних електросамокатів. До кінця року, за прогнозами, їх буде вже 7 тис.

Якщо минулого літа послуги прокату пропонувала лише одна компанія, то зараз їх вже сім. Обсяги користування ростуть шаленими темпами, проте за ними не встигає культура їзди та правила користування.

– Електросамокати – це новина на наших вулицях, але не новина у світі. В Україні засоби малої мобільності, в тому числі прокатні, ніяким чином не врегульовуються законодавством. Тому Київ пішов шляхом домовленості зі всіма представниками прокату електросамокатів про правила, про обмеження і про безпеку, яка має існувати в галузі електросамокатів на наших вулицях, – розповів під час заходу заступник Голови КМДА з питань самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Нововведення налічують п’ять основних пунктів, а саме:

Визначення зон пересування

До сьогодні пересуватися дозволено було фактично будь-де, де можна проїхати. Відтепер столицю поділили на зони, де проїзд буде заборонено – самокат автоматично вимикатиметься у разі виїзду на відповідну ділянку.

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Сюди входять пішохідні зони на Подолі, частина вулиці Сагайдачного, Пейзажна алея, Байкове кладовище, Лук’янівське кладовище, частина зон навколо органів державної влади, які перебувають під особливим наглядом і захистом держави.

Усі ділянки позначені на мапі.

Обмеження швидкості руху

Максимальна швидкість орендованого самоката становить 25 км/год. Тепер в межах міста її зменшили до 20 км/год із міркувань безпеки.

Крім того, в пішохідних, зелених та історичних зонах швидкість автоматично зменшуватиметься до 14 км/год. Тобто, як тільки ви лишатимете територію скверів та парків, самокат знову зможе розганятися до 20 км/год.

Примітно, що обмеження у 14 км/год стосується всієї території Труханового острова.

Обмеження точок старту та фінішу

У місті з’являться більше тисячі стандартизованих точок старту, розрахованих на п’ять і 10 самокатів – вони будуть позначені трафаретом на асфальті.

Залишати самокат, як і раніше, можна будь-де, окрім певного переліку місць: зелені та пішохідні зони, мости, шляхопроводи, зони станцій метро, зони державних установ та дипломатичних установ.

Тобто, перебуваючи в цих зонах, ви не зможете закінчити сесію у додатку, тож доведеться проїхатись далі.

– Є випадки, коли самокат може проїжджати повз певну зону, розрядитись і залишитися, тут уже ми розуміємо, що користувач не винен, і ми оперативно заберемо цей самокат із зони, де він не має знаходитись. В такому випадку сесія буде закінчена автоматично, – роз’яснює керівник напряму з розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Милка.

Ідентифікаційні номери та страхування

Оператори будуть страхувати кожного користувача електросамоката на суму в 100 тис. грн. Ця сума розповсюджується і на третіх осіб, які можуть постраждати внаслідок певних пригод.

Щоб такі випадки було легше відстежити, на кожний самокат з обох боків наноситься ідентифікаційний номер – одна літера і три цифри, – який дозволяє за аналогією до автомобільних номерів знайти та поскаржитись на порушника.

– Наприклад, сталась аварійна ситуація на дорозі: ви не впорались з керуванням і подряпали чиюсь машину. В такому випадку наше страхування покриє ремонт цієї машини, – каже Антон Милка.

Милка додає, що для цього потрібно зв’язатися зі службою підтримки – це натискання однієї кнопки у додатку, і наші колеги швидко підкажуть вам, що робити далі.

Передача місту даних про користування

Оператори прокату надаватимуть місту дані, де самокати їздять найбільше, в який саме час, в який саме період тижня. Також відправлятимуть щотижневий звіт щодо аварійних інцидентів.

– Ми хочемо на підставі цих даних утворювати теплові карти, алгоритмами вивчати популярність маршрутів, і саме в цих місцях прокладати велодоріжки, розвивати інфраструктуру, яка буде використовуватись і велосипедистами, і самокатниками, і моноколесниками, – каже Костянтин Усов.

Усов також зазначив, що найближчим часом у Києві планують побудувати 100 км велодоріжок.

В свою чергу оператори прокату електросамокатів добровільно беруть на себе частину фінансування роботи по розробці велодоріжок у Києві у розмірі 2,2 млн грн до кінця 2021 року.

Підписаний меморандум буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить національний закон, що визначає статус і врегульовує порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.

Наразі ж цей закон застряг в комітеті між першим і другим читаннями.

– Нам важливо, щоб в Києві був порядок, щоб тут були зрозумілі правила гри, з обмеженнями швидкості, з правилами, де самокати виставляють після зарядки, де і як можна їздити, щоб всі почувались в безпеці, – підсумував Усов.

Певні правила можуть здатись занадто суворими, але враховуючи статистику травмувань, вони мають сенс.

В цілому ж користувачі тільки виграють, адже сам по собі меморандум – це перший офіційний крок назустріч культурі персонального електротранспорту, який розвантажує автомобільні дороги столиці і підвищує екологічність.