В Тернополе разоблачили лиц, изготавливавших фальшивые справки с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

Правоохранители разоблачили четырех жителей Тернополя, которые по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных регионов Украины изготавливали поддельные справки с фальшивыми результатами ПЦР-тестов на коронавирус.

По данным полиции, двое жителей Тернополя под прикрытием агентства, предоставляющего услуги по трудоустройству украинцев за границей, организовали незаконную схему подделки документов.

Подозреваемые начали изготавливать и реализовывать фальшивые справки, якобы выданные лицензированным медицинским учреждением. Вскоре к этой схеме присоединилось еще два человека.

Стоимость одного фальшивого ПЦР-теста на коронавирус колебалась в пределах от 200 до 500 грн. Граждане использовали поддельные справки, чтобы без лишних хлопот пересекать границы других государств.

Благодаря этому инфицированные граждане могли избежать карантина после пересечения границы, поскольку им выдавали документы без медицинских обследований.

Во время обысков по месту жительства и места подделки справок правонарушителей изъяли фальшивые готовые документы, бланки и инструменты для их изготовления, а также компьютерную технику.

Следователи открыли уголовное производство по статье 199 и статье 358 за подделку и сбыт поддельных документов УК Украины.

Санкции статей предусматривают максимум штраф до 17 тыс. грн или лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас правоохранители планируют объявить подозрение организаторам схемы и избрать меру пресечения.