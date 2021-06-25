У Тернополі викрили осіб, які виготовляли фальшиві довідки з результатами ПЛР-тестів на Covid-19

Правоохоронці викрили чотирьох тернополян, які на замовлення громадян, туристичних агенцій та візових центрів з різних регіонів України виготовляли підроблені довідки з фальшивими результатами ПЛР-тестів на коронавірус.

За даними поліції, двоє мешканців Тернополя під прикриттям агенції, що надає послуги з працевлаштування українців за кордоном, організували незаконну схему підроблення документів.

Підозрювані почали виготовляти та реалізовувати фальшиві довідки, начебто видані ліцензованим медичним закладом. Згодом до цієї схеми приєдналося ще двоє людей.

Вартість одного фальшивого ПЛР-тесту на коронавірус коливалася у межах від 200 до 500 грн. Громадяни використовували підроблені довідки, щоб без зайвих клопотів перетинати кордони інших держав.

Завдяки цьому інфіковані громадяни могли уникнути карантину після перетину кордону, оскільки їм видавали документи без медичних обстежень.

Під час обшуків за місцем проживання та місця підроблення довідок правопорушників вилучили фальшиві готові документи, бланки та засоби для їхнього виготовлення, а також комп’ютерну техніку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 199 та статтею 358 за підроблення та збут підроблених документів КК України.

Санкції статей передбачають щонайбільше штраф до 17 тис. грн або позбавлення волі терміном до трьох років. Наразі правоохоронці планують оголосити підозру організаторам схеми та обрати запобіжний захід.