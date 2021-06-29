В среду, 30 июня, погода в Украине будет дождливой в большинстве областей страны. Также ожидаются грозы, а температура прогреется до +33 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе страны будет теплее, чем в остальных регионах. Столбики термометров покажут от +29 до +33 тепла днем и от +15 до +19 градусов ночью. Во всех западных областях ожидаются грозовые дожди.

В центральных и северных областях ожидается от +26 до +31 градуса в дневное время, а ночью от +15 до +18 градусов. Также пройдут дожди с грозами.

На юго-востоке страны, кроме Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Крыма, будут дожди. Днем температура составит от +27 до +31 градуса, а ночью от +16 до +18 градусов.

В столице и Киевской области днем будет от +28 до +30 тепла, а ночью от +16 до +18 градусов.