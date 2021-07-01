В Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков

В Одесской области обнаружили очередную партию наркотических средств весом почти 57 кг, которую переместили через государственную границу.

46 брикетов кокаина пытались перевезти мимо таможенного контроля в рефрижераторе (контейнера с оборудованной холодильной установкой) с бананами.

Наркотик прибыл в Украину из Эквадора. Стоимость этой партии кокаина на черном рынке составляет примерно $10 млн.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к правонарушению, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.