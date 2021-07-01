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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

46 брикетов с кокаином в контейнере с бананами: на Одещине разоблачили контрабанду наркотиков

46 брикетов с кокаином в контейнере с бананами: на Одещине разоблачили контрабанду наркотиков

В Одесской области обнаружили очередную партию наркотических средств весом почти 57 кг, которую переместили через государственную границу.

46 брикетов кокаина пытались перевезти мимо таможенного контроля в рефрижераторе (контейнера с оборудованной холодильной установкой) с бананами.

В Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков

Наркотик прибыл в Украину из Эквадора. Стоимость этой партии кокаина на черном рынке составляет примерно $10 млн.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

В Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к правонарушению, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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