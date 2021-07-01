В Одеській области викрили контрабанду наркотиків

В Одеській області виявили чергову партію наркотичних засобів вагою майже 57 кг, яку перемістили через державний кордон.

46 брикетів кокаїну намагалися перевезти повз митний контроль у рефрижераторі (контейнера з обладнаною холодильною установкою) з бананами.

Наркотик прибув в Україну з Еквадору. Вартість цієї партії кокаїну на чорному ринку становить приблизно $10 млн.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі слідчі встановлюють осіб, які причетні до правопорушення, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності.