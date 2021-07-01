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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

46 брикетів з кокаїном у контейнері з бананами: на Одещині викрили контрабанду наркотиків

46 брикетів з кокаїном у контейнері з бананами: на Одещині викрили контрабанду наркотиків

В Одеській області виявили чергову партію наркотичних засобів вагою майже 57 кг, яку перемістили через державний кордон.

46 брикетів кокаїну намагалися перевезти повз митний контроль у рефрижераторі (контейнера з обладнаною холодильною установкою) з бананами.

В Одеській области викрили контрабанду наркотиків

Наркотик прибув в Україну з Еквадору. Вартість цієї партії кокаїну на чорному ринку становить приблизно $10 млн.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

В Одеській области викрили контрабанду наркотиків

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі слідчі встановлюють осіб, які причетні до правопорушення, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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