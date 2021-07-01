На территории аэропорта Пивцы Черниговской области началась подготовка к параду по случаю 30-летия Независимости.

Тренировка парадного расчета сводной механизированной колонны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продлится до 7 августа.

В день праздника украинцам готовятся продемонстрировать 300 единиц техники.

Это будут танки Т-64 Булат, БМП-1 с 30-миллиметровым модулем, БМП-2, СБА Козак-2, БТР-3ДА, БТР-4Е, ММК Барс-3, СБА Козак-2М1, СБА Варта с противотанковым ракетным комплексом Javelin, тактическая боевая колесная машина Oncilla и т.п.

На время подготовки 1 200 военнослужащих, которые примут участие в мероприятиях ко Дню Независимости, будут находиться в специально оборудованном полевом лагере, где создали все необходимые бытовые условия.

В середине июня стартовала и подготовка в отдельном президентском полку.

Военнослужащие два месяца будут учиться синхронно делать трюки с оружием. К юбилею они представят новый строевой шаг.

Во время парада военные будут идти коробками из 10-ти шеренг по 10 человек в каждой.

Фото: Минобороны